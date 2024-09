Aż 80 proc. osób pijących min. 10 szklanek wody dziennie odnajduje szczęście w małych rzeczach. Komentarz ekspercki Huberta Hurkacza

Respondenci pijący więcej wody częściej są szczęśliwi

Z badania przeprowadzonego na grupie 2 tys. osób wynika, że wśród respondentów, którzy piją ponad 10 szklanek wody dziennie, 80 proc. uważa, że bardzo ważne jest znajdowanie szczęścia w małych rzeczach. Z kolei wśród ankietowanych, którzy piją mniej niż jedną szklankę wody dziennie, ten odsetek wynosi jedynie 48 proc. Ponad ⅓ badanych deklaruje, że dba o nawodnienie, by utrzymać dobre samopoczucie w ciągu dnia. Wśród osób pijących ponad 10 szklanek wody dziennie 46 proc. deklaruje, że jest bardzo szczęśliwych, podczas gdy wśród osób pijących jedną szklankę wody dziennie odsetek ten wyniósł jedynie 22 proc.

Austriacka marka Waterdrop nieustannie dąży do tego, aby stać się liderem prozdrowotnych postaw w branży napojów. Mając na uwadze zrównoważony rozwój i angażowanie się w ekologię, regularnie podejmuje współprace z liderami opinii, którzy wyznają podobne wartości. W tym roku do grona ambasadorów i inwestorem marki dołączył tenisista Hubert Hurkacz, zajmujący obecnie 7. miejsce w prestiżowym rankingu ATP.

– Dołączenie do Waterdrop było dla mnie czymś zupełnie naturalnym. Podoba mi się, że marka stawia na ekologiczne sposoby nawadniania, co jest mi bliskie jako osobie, która ceni pracę zespołową i grę strategiczną. Misja Waterdrop to nie tylko dbanie o nawodnienie – chodzi też o podejmowanie świadomych decyzji, które są korzystne dla naszego zdrowia i dla planety. Cieszę się, że mogę wnieść do tej współpracy swoją pasję do tenisa oraz zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonego rozwoju – mówi Hubert Hurkacz. – Odpowiednie nawodnienie jest tak samo ważne na korcie, jak dobry serwis czy forehand. To nie tylko kwestia gaszenia pragnienia – wpływa na naszą wydajność, koncentrację i wytrzymałość.

Jeden na pięciu Polaków pije tylko dwie szklanki wody dziennie

Tymczasem wyniki badania przeprowadzonego przez Waterdrop pokazują, że chociaż prawie co trzeci Polak regularnie uprawia sport, a ponad 42 proc. ćwiczy sporadycznie, to zaledwie 31,7 proc. z nas pije 2 litry wody dziennie. Blisko połowa – 46,1 proc. – badanych spożywa dobowo około 1 litra wody. Ponad ⅕ ankietowanych – 22,2 proc. – przyznaje, że dziennie wypija jedynie około dwóch szklanek wody.

Prawie jedna czwarta Polaków wybiera wodę w plastikowych opakowaniach

Z badania Waterdrop wynika również, że niemal co trzeci Polak nie jest świadomy wprowadzenia opłat za jednorazowe opakowania. Deklaracje respondentów wskazują, że blisko dwóch na trzech Polaków (65,4 proc.) na co dzień do picia wybiera wodę z kranu lub filtrowaną, 23,6 proc. korzysta z plastikowych opakowań, a jedynie 9,3 proc. sięga po szklane butelki. Waterdrop z myślą o świadomych konsumentach, chcących ograniczyć kontakt z mikroplastikiem w codziennym życiu, a także poszukujących ekologicznych rozwiązań dla ochrony planety, oferuje butelki wielokrotnego użytku wykonane z wytrzymałego szkła borokrzemowego oraz wysokiej jakości stali nierdzewnej.